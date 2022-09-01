Düğün sevinci kabusu dönüştü: 7 ölü, 9 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde minibüsle kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişi memleketleri Malatya’da defnedildi.
Kaza, gece yarısı, Sivas-Malatya karayolunda Sivas’ın Kangal ilçesi Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan Ayhan Sevin (51) yönetimindeki 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya’dan Amasya istikametine giden Muhlis Ösme (52) idaresindeki 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ayhan Sevin (51) ile birlikte Şenay Kızılaslan (48), Seyit Battalgazi Sevin (18), Meliha Kızılaslan (52), Süleyman Kızılaslan (58), Adile İzci (62) Fadime Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybederken; Alperen Yeşilkaya (6), Saray Yeşilkaya (38), İlhami Kızılaslan (52), Cennet Polat (44), Ramazan Kaan Yeşilkaya (10), Emre Kızılaslan (25), Birol Polat (42), Engin Polat (19) ile Muhlis Ösme (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerden minibüs sürücüsü Ayhan Sevin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 kişinin cenazesi memleketleri Malatya’ya gönderildi. 15.15 sularında Hekimhan ilçesine getirilen Şenay Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş’ın cenazeleri, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii’nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedilirken; Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin’in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.
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Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 yıl boyunca Sürmeli'ye ait herhangi bir iz bulunamazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet savcılığının talimatıyla özel bir ekip kurarak dosya ile ilgili yeniden çalışma başlattı.
TELEFON KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI<br><br>Kurulan özel ekip, önce Sürmeli'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Dosya üzerinde büyük bir titizlikle hareket eden polis ekipleri, kayıp Sürmeli ile ilgili 13 yıll öncesine ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
45 günlük araştırmada Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 sokakta kirada oturduğu evin önünden sinyal verdiğini saptandı.
BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI <br><br>Özel ekip, 7 Temmuz günü savcılık talimatıyla evin çevresinde ve içerisinde inceleme başlattı. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit eden polis, beton zemini kırdı. Yapılan çalışma sonrasında kırılan betonun içinden bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemik parçaları, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DNA SONUCUNDA KEMİKLERİN SÜRMELİ'YE AİT OLDUĞU SAPTANDI <br><br>Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosya kapsamında Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan DNA testi sonrasında ise kemiklerin 11 yıl önce ortadan kaybolan Necip Sürmeli'ye ait olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ<br><br>Polis, Sürmeli'nin o dönemde oturduğu evin sahibi olan ve daha sonra taşındıkları belirlenen Atacan ailesine ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada Sürmeli'nin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibi Elif Hatice ve Emin Atacan çiftinin Almanya'ya yerleştiği, çocukları Barış Atacan'ın ise bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı.
Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan Barış Atacan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Barış Atacan, annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan’la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti.<br>Barış Atacan hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı verilirken, Almanya'ya kaçan Emin Atacan ve Elif Hatice Atacan'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan girişimler sonucunda Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüp betona gömmüşler
Aydın'da 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin (56) bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, telefon sinyalinden 11 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri Elif Hatice (66) ve Emin Atacan (73) çifti ile çocukları Barış Atacan tutuklandı.
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Kartepe ilçesi Köseköy Tepecik Mahallesi'nde 10 Haziran 2004'te meydana gelen olayda, tavuk firmasına ait dağıtım kamyoneti içinde Murat Özdemir'in cesedi bulundu.
Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve araçtaki paranın gasp edildiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yıl soruşturmaya dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya, 'faili meçhul' olarak kapatıldı.
Zamanla yaşanan kentleşme ile olay yeri, polis bölgesine geçti ve dosya Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açıldı. Cinayeti araştıran polis, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan’ı gözaltına aldı. 11 Ekim 2021'de mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre, Murat Özdemir'in 4'ü başına öldürücü nitelikte olan 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ve bıçak yaralarının aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla oluştuğu tespit edildi.
Olay yerinden alınan parmak izleri içinde o tarihte kimliği belirlenemeyen 13 parmak ve avuç izi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni teknolojik imkanlarla tekrar incelendi.
İzlerden birinin Hakan Fidan'ın sağ el serçe parmak izi, üçünün ise iki elinin avuç izleri olduğu belirlendi. Ayrıca Fidan'ın cep telefonunun, olay tarihinde, olay yerindeki baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.
Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, Hakan Fidan'ın olay tarihinde kullandığı R.S. adına kayıtlı cep telefonunun görüşme kayıtlarını inceledi. Olayın yaşandığı gün Mustafa Şeker tarafından kullanılan Z.D. adına kayıtlı cep telefonu ile 18 kez görüşme yapıldığını saptayan polis, Mustafa Şeker'in öldürülen Murat Özdemir'in çalıştığı tavuk firmasında daha önce muhasebeci olarak çalıştığını ve cep telefonunun olay günü cinayetin işlendiği yere yakın baz istasyonundan sinyal verdiğini belirledi.
İddianamede Murat Özdemir'in firmanın aracına kendisinden başka bir kişiyi almasının yasak olduğu bilgisine yer verildi. Bıçak darbelerinin aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini göz önüne alan polis, cinayetin Murat Özdemir'in tanıdığı ve durumundan şüphelenmeden araca aldığı birisi tarafından işlendiğini değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan'ı gözaltına aldı.
Hakan Fidan ve Mustafa Şeker'in poliste ve savcılıkta alınan ifadelerine de iddianamede yer verildi. 2 şüpheli de olay günü Köseköy Sanayi Sitesi civarında Murat Özdemir ile karşılaştıklarını söyledi.
Mustafa Şeker ifadesinde, Hakan Fidan'ın Murat Özdemir'den kendisini gideceği yere bırakmasını istediğini belirtti. Hakan Fidan ise arabaya Mustafa Şeker ile birlikte bindiklerini, araçta giderken Mustafa Şeker'in Murat Özdemir'den borç olarak verdiği 38 bin TL'sini geri istediğini, bir süre sonra kendisinin araçtan indiğini ve Şeker ile Özdemir'in yola devam ettiğini söyledi. Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesi alınan A.O., komşusu olan Hakan Fidan'ın 2004 yılında bir akşam eve gelerek, birinin boğazını keserek öldürdüğünü ve kendisinden pantolonunu yıkamasını istediğini belirtti. Tanık olarak ifade veren A.O.'nun annesi F.Ş.A. ise Hakan Fidan'ın pantolonun iyi yıkanmaması nedeniyle çıkan tartışmada belindeki silahı kızı A.O.'nun ağzına sokarak tehdit ettiğini ve \"Adamı öldürdüm, doğradım\" dediğini söyledi.
Dosyanın tamamını değerlendiren cumhuriyet savcısı, Mustafa Şeker'in olay öncesinde sıkı diyaloğu bulunan, suç potansiyeli olduğunu bildiği Hakan Fidan ile planlı şekilde hareket ederek, Murat Özdemir'i öldürmeyi ve aracındaki paraları almayı amaçladıklarına kanaat getirdi.
Aracına başka kimseyi almayan Murat Özdemir'in, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları nedeniyle Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı değerlendirilen iddianamede, şüphelilerin Murat Özdemir'i bıçakla 7 kez vurarak öldürdükleri ve el çantasındaki toplam değeri 24 bin 556 TL olan çek ve parayı gasp ettiklerine belirtildi.
Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şüpheliler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sır gibi cinayet 17 yıl sonra çözüldü
Kocaeli'de bir tavuk firmasında çalışan Murat Özdemir cinayetinin sır perdesi 17 yıl sonra aralandı. Hazırlanana iddianamede Murat Özdemir'in, daha önce iş yerinden tanıdığı Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı ve 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtilerek Şeker ve Fidan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.