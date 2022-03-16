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Dünya basını konuşuyor: Çorum'dan Miçotakis ve Putin'e davet, 'En iyisi burada yapılıyor'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i meşhur Çorum leblebisi ile hazırlanan, Osmanlı'da saray lezzetleri arasında yer alan "leblebi helvası" yemek üzere Çorum'a davet etti.

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Haber Merkezi AA
Dünya basını konuşuyor: Çorumdan Miçotakis ve Putine davet, En iyisi burada yapılıyor: Leblebi Helvası Nerenin?
Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan ülke liderlerine "leblebi helvası" daveti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, Vahdettin Köşkü'ndeki yemek davetinde menüde bulunan leblebi helvası, iki ülke basınında geniş yer buldu.

Belediye Başkanı Aşgın, leblebi helvasının gündeme gelmesi üzerine Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, leblebinin ana vatanının Çorum olduğunu, en iyi leblebi helvasının kentte yapıldığını söyledi.

Leblebi helvasının Çorum'un yöresel lezzetlerinden olduğunu belirten Aşgın, "Şu an dünya basını, Türkiye ve Yunan basını Çorum'un meşhur leblebi helvasını konuşuyor. Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklar olarak her zaman barışa, kardeşliğe katkı vermişiz. Bu bağlamda Çorum leblebisinden üretilen leblebi helvasının da şu an özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde sıcak bir hava estirmesinden Çorumlular olarak son derece mutluyuz." dedi.

AA

Çorum leblebisinin gündem olmasından mutluluk duyduklarının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Özellikle son iki gündür bütün medya organlarında adeta leblebi helvası bombası piyasaya düştü ama bu bomba şiddet içermiyor, muhabbet, sevgi, barış ve kardeşlik içeriyor. Leblebi helvası Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir aşama kaydettirdi. Şu an dünyada bu helvanın lezzeti, yapılışı, muhabbeti konuşuluyor. Gönül ister ki bu sevgi ve diyalog iklimi sadece Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmelere, görüşmelere sebebiyet vermesin.

  • Şu an yeryüzünde birçok noktada savaşlar var. Özellikle yakınımızda, Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. İnşallah bu helvamızdan Putin'e de ikram etmek isteriz, Miçotakis'e, bütün liderlere ikram etmek isteriz. Yiyen herkes, Çorum'un tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'ndan bugüne gelen kardeşliğini, sevgisini alsın ve yeryüzünde barış olsun. Bu anlamda meşhur saray tatlısı olan Çorum'un leblebi helvasını tüm liderlere tavsiye ediyoruz. Leblebinin ana vatanında meşhur helvamızı tatmaya davet ediyoruz."

AA

Aşgın, leblebinin onlarca çerezlik çeşidinin yanı sıra ekmeği, kebabı ve sabununun yapıldığını dile getirerek, "Bunlardan biri de leblebi helvası. Bu, çok kıymetli bir ürün çünkü geçtiğimiz yıl Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Asırlık Tarifleri ile Türk Mutfağı' isimli kitap yayımlandı. O kitapta Emine Erdoğan Hanımefendi, Çorum'un meşhur leblebi helvasına çok geniş yer vermişti. Adeta o gün leblebi helvası o kitapla beraber tekrar gündeme geldi. Biz de bütün sosyal tesislerimizde leblebi helvası yaptırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Miçotakis'e İstanbul ziyaretinde ikram edilen leblebi helvası Yunanistan'ın gündemine oturdu
FOTOĞRAF 10
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde yediği yemek de Yunan basınının gündemindeydi.<br><br>
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Vahdettin Köşkü'ndeki yemekte levrek balığından sonra ikram edilen leblebi helvası Atina'da<br>konu oldu.<br><br><br>
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Yunan heyeti, leblebi helvasını çok lezzetli buldu.
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Yunan kanalı <br>SKAI TV, menüde yer alan ve merak uyandıran leblebi helvasının tarifini verdi.
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Sosyal medya kullanıcıları da en çok leblebi helvasını arattı.
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Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı \"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı\" kitabında yapılışı anlatılan \"leblebi helvası\", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tarifiyle okuyucuyla buluşmuştu.<br><br>
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LEBLEBİ HELVASI NEDİR<br>Peki leblebi helvası nedir, nasıl yapılır?<br><br>Helva, Türk mutfak kültüründe önemli bir tatlıdır. Leblebi helvası da, 90'lı yılların bakkallarında en ön saflarda, gofretlerin yanında yer alır.<br><br>Günümüzde pek talep görmese de, uzun yıllar boyunca damakların favorisi olmuştur.
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LEBLEBİ HELVASI TARİFİ<br>Malzemeler:<br><br>1 su bardağı leblebi<br>3 yemek kaşığı tereyağı<br>1 su bardağından bir parmak eksik şeker<br>1,5 su bardağı sıcak süt
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LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI <br><br><br>Leblebi tozu kullanmayacaksanız leblebileri robottan çekerek un haline getirin.<br>Tereyağını tencereye alıp eritin. <br>Sütü ve şekeri ekleyin, aralıksız karıştırarak kıvam aldırın.<br>Kıvam alan helvayı 5 dakika dinlendirin, servis tabağına alıp arzuya göre süsleyin.
Miçotakis'e İstanbul ziyaretinde ikram edilen leblebi helvası Yunanistan'ın gündemine oturdu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İstanbul ziyareti iki ülke ilişkilerinden çok gündeme oturan bir diğer konu da leblebi helvası oldu. Miçotakis'e ikram edilen saray tatlısı, Yunan heyet tarafından da çok beğenildi. Atina'nın gündemi bir anda leblebi helvası oldu. Sosyal medyada Yunan heyetinin çok beğendiği helvanın tarifi aranırken, Yunan televizyonunda da tatlının tarifi verildi.


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