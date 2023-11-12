Dünya Filistin için meydanlarda

Dünya, İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki için meydanlara çıkmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla kalabalığın bir araya geldiği ünlü meydanlarda, ateşkes çağrısı yapılıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da başbakanlık binası önünde düzenlenen eyleme üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, gözyaşları içinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı ve “Gazze’de acil ateşkes” çağrısında bulundu. İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada gibi farklı ülkelerde görev yapan çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık görevlisi, çeşitli uluslararası sağlık örgütlerinin öncülüğünde Londra’daki Başbakanlık binası önünde bir araya gelerek, ellerinde İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerinin ve ünvanlarının yazılı olduğu pankartları taşıdı.

TEK TEK İSİMLERİ OKUNDU

Sağlık çalışanları üniformalarıyla katıldıkları eylemde, “Ateşkes şimdi” ve “Özgür Filistin” sloganları attı ve Gazze’deki saldırılarda öldürülen sağlık çalışanlarının isimlerini tek tek okudu. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının isimleri okunurken ve konuşmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Eyleme, daha önce Gazze’de görev yapmış hem Filistinli hem de farklı milletlerden doktor ve hemşireler de katıldı. Londra’da çocuk nörolojisi alanında görev yapan Dr. Abdel-Mannan, “İngiliz hükümeti bu dehşetin sona erdirilmesine yardımcı olmalı” ifadesini kullandı.

Hükümete rağmen meydanlara indiler

İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin’le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, Başbakan Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın yürüyüşleri eleştirmesine rağmen 5. kez sokaklara indi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Braverman’ın Filistin’e destek yürüyüşlerini “nefret yürüyüşü” sözleriyle eleştirmesini protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Hyde Park’ta toplandı. Londra Polisi, eylemde 100’ü aşkın göstericiyi gözaltına aldı.

Starbucks önünde eylem

ABD’de İsrail’in katliamlarına tepki gösteren bir grup, Times Meydanı’ndaki New York Times binasının alt katındaki Starbucks’ın önünde gösteri yaptı. Devam eden 2 bin kişilik bir yürüyüşten ayrılan 100 kişilik grup, Starbucks mağazasının önünde “kapatın” ve “utanın” sloganları attı. Protestocular ayrıca, Starbucks mağazasının camlarına “ABD’den Filistin’e: İsrail yerleşimci bölgesini feshet” yazılı etiketler yapıştırarak, içerideki müşterilere “Starbucks’ı boykot edin” sloganıyla seslendi.

Türk kahvesi ikram ettiler

İstanbul’da Taksim’de bir grup, Filistin’e destek amacıyla Starbucks kahve zincirini protesto ederek Türk kahvesi ikramında bulundu. Taksim Meydanı’nda toplanan grup, termoslara koydukları Türk kahvelerini, “Sorumluluk senin dur demelisin” yazılı broşürlerle vatandaşlara ikram etti. Polisin uyarısı sonrası grup dağıldı.

Bebek katilleri

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Belediye Binası’na yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları ve hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı. Göstericiler kucaklarında Filistin’de ölen çocukları temsilen oyuncak bebekler taşıdı, kanlı oyuncak bebekler bina önüne bırakırken “Bebek katili İsrail” sloganları atıldı.







