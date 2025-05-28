Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dünya sıcaklığı rekor üstüne rekor kırıyor: DMÖ uyardı önümüzdeki 5 yıl en sıcak yıllarımız olacak

Dünya sıcaklığı rekor üstüne rekor kırıyor: DMÖ uyardı önümüzdeki 5 yıl en sıcak yıllarımız olacak

10:1428/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklim tahminlerine göre, gelecek 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyredeceğini belirterek uyardı. Bu durum, aşırı yağış olaylarına, kuraklıklara, buz tabakalarına, buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olacak.

WMO gelecek 5 yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Raporda, "Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalmasının beklendiğini gösteriyor.

5 yılda sıcaklıklar rekor seviyeye gelecek

Bu da iklim risklerini ve bunun toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu vurgulanan raporda, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, "Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

'Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık'

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.




#Hava durumu
#Sıcaklık
#Meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıldönümüne özel gösteri! Ne zaman, saat kaçta yapılacak?