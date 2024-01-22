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İspanya ayakta

Filistin’e destek veren ülkelerin başında gelen İspanya’da halk sokaklarda. 100’den fazla STK’nın desteğiyle kurulan “Filistin’in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı”nın (RESCOP) çağrısıyla 90’dan fazla il ve ilçede gösteriler düzenlendi. Madrid sokaklarında 50 binden fazla kişi “Filistin’deki soykırımı durdurun” sloganları attı.

04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:23 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İspanya’da 100’den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan “Filistin’in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı”nın (RESCOP) çağrısıyla 90’dan fazla il ve ilçede düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. İşgalci gücün Gazze’yi hedef alan saldırılarının başlamasından bu yana en büyük gösterilerden birine şahit olan Madrid sokaklarında 50 binden fazla kişi, uluslararası topluma “Filistin’deki soykırımın” durdurulması çağrısında bulundu. Fransa’nın başkenti Paris’te 21 kişiden oluşan Filistinli grup, “Soykırımı Durdurun” yazılı pankartla Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Konseyine doğru yürüyüş başlattı. Yapılan açıklamada, “Bu yürüyüş bizim adalet ve barış isteme hareketimizdir” ifadeleri yer aldı. Göstericiler ateşkes ve Filistin işgalinin sona ermesini talep etti. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 25 bin 105 sivilin öldürüldüğünü duyurdu.



#İspanya
#Filistin
#İşgal
#İsrail
#RESCOP
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