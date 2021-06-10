Gündem Dünyaya ihraç edilen İHAlar için Türkiye yapamaz diyerek dalga geçenler şimdi de uçan araba projesini hedef aldı
POLİTİKA

Dünyaya ihraç edilen İHA’lar için ‘Türkiye yapamaz’ diyerek dalga geçenler şimdi de uçan araba projesini hedef aldı

Tüm dünyanın konuştuğu ve devletlerin satın almak için sıraya girdiği Türk İHA/SİHA’ları için geçmişte “İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur” dendiğinde dalga geçenler, şimdi de Türkiye’nin uçan araç hedefini küçümsedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın "Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaya ihraç edilen İHA’lar için ‘Türkiye yapamaz’ diyerek dalga geçenler şimdi de uçan araba projesini hedef aldı
Cumhuriyet gazetesi ve Fatih Portakal'ın paylaşımı.

Ankara’da düzenlenen Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Milletimiz kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz” demişti.

Cumhuriyet gazetesi: Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu

Fuat Oktay’ın bu sözleri, muhalif medya kuruluşları ve isimler tarafından alaya alındı. Cumhuriyet gazetesi, Oktay’ın sözlerine yer vererek “Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu” ifadesini kullandı.

Eski FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akşam akşam" notuyla gülme emojisine yer vererek uçan araba projesiyle dalga geçti.

Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti

Yıllar önce de İHA/SİHA projeleriyle dalga geçilmişti

Dünya medyasının manşetlerinden düşmeyen ve satın almak için birçok devletin sıraya girdiği Türk İHA/SİHA'ları için Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yıllar önce yaptığı bir konuşmada, "İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur" demişti. Bayraktar'ın bu sözleri, o zamanlar da dalga konusu yapılmıştı. Aradan geçen yıllar içinde Türkiye, İHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumuna geldi.

Selçuk Bayraktar 12 yıl önce bugünleri anlatmış
OYNAT 02:16
Selçuk Bayraktar 12 yıl önce bugünleri anlatmış
Milli İHA'mız terörle mücadeleye önemli katkılar sağlarken, Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın 12 yıl önce sarf ettiği sözler bugün yeniden gündeme geldi. 2005 Ekim ayında TAI tesislerinde gerçekleştirilen mini İHA uçuş gösterimi için Türkiye'de bulunan Selçuk Bayraktar başarıyla tamamlanan uçuşların sonrasında yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin ilk uçan arabası
OYNAT 01:04
Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" havalandı
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin geleceğine... CEZERİ' ifadelerini kullandı.

Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler
OYNAT 05:55
Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler
Türk savunma sanayinin ortaya çıkardığı İHA ve SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini yakından çekerken, söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin yanı sıra dört ülkenin aktif olarak kullandığı insansız silahlı ve silahsız hava araçları için çok sayıda ülke ise sıraya girmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin serüvenini gündeme aldı.

Abone Ol Google News
Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Minik Miraç'ın umutlarını çaldılar.
Kızın Elif sana doyamadı

Kızın Elif sana doyamadı

​Şehit eşinden yürek yakan sözler.
Kabine Toplantısı ertelendi

​NATO Zirvesi nedeniyle bugüne çekilmişti

Lüksün Merkezi Nişantaşı'nda

Lüksün Merkezi Nişantaşı'nda

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi.

​Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama.
Erdoğan'la görüşme<br>hayali gerçek oldu

Erdoğan'la görüşme
hayali gerçek oldu

Telefonda karşısında görünce büyük heyecan yaşadı.

​Areda Survey'in araştırması, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi.

​İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor.

Başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.