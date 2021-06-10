Dünyaya ihraç edilen İHA’lar için ‘Türkiye yapamaz’ diyerek dalga geçenler şimdi de uçan araba projesini hedef aldı

Ankara’da düzenlenen Verimlilik Teknoloji Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Milletimiz kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz” demişti.

Cumhuriyet gazetesi: Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu

Fuat Oktay’ın bu sözleri, muhalif medya kuruluşları ve isimler tarafından alaya alındı. Cumhuriyet gazetesi, Oktay’ın sözlerine yer vererek “Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu” ifadesini kullandı.

Eski FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akşam akşam" notuyla gülme emojisine yer vererek uçan araba projesiyle dalga geçti.

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EKONOMİ Selçuk Bayraktar'dan "Zor olan neydi" sorusuna yanıt: Kendimizi ispatlamak değil içimizden birilerine kabullendirmekti

Yıllar önce de İHA/SİHA projeleriyle dalga geçilmişti

Dünya medyasının manşetlerinden düşmeyen ve satın almak için birçok devletin sıraya girdiği Türk İHA/SİHA'ları için Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yıllar önce yaptığı bir konuşmada, "İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur" demişti. Bayraktar'ın bu sözleri, o zamanlar da dalga konusu yapılmıştı. Aradan geçen yıllar içinde Türkiye, İHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumuna geldi.

OYNAT 02:16 Selçuk Bayraktar 12 yıl önce bugünleri anlatmış Milli İHA'mız terörle mücadeleye önemli katkılar sağlarken, Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın 12 yıl önce sarf ettiği sözler bugün yeniden gündeme geldi. 2005 Ekim ayında TAI tesislerinde gerçekleştirilen mini İHA uçuş gösterimi için Türkiye'de bulunan Selçuk Bayraktar başarıyla tamamlanan uçuşların sonrasında yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:04 Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" havalandı BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin geleceğine... CEZERİ' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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