Gündem Dur ihtarına uymayıp polis aracına ateş açtılar Dokuz kilo uyuşturucuyla yakalandılar
KONYA

'Dur' ihtarına uymayıp polis aracına ateş açtılar: Dokuz kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Konya'da 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçan, takip sırasında polis otosuna ateş edip ardından kaza yapan 1'i kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Araçlarında 9 kilogram eroin ile 1 tabanca ele geçirilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Dur ihtarına uymayıp polis aracına ateş açtılar: Dokuz kilo uyuşturucuyla yakalandılar
Dokuz kilo uyuşturucuyla yakalandılar.

Olay, 1 Aralık'ta Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, seyir halindeki araçtakilerden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarıya rağmen kaçan şüpheliler ile polis arasında uzun süreli takip yaşandı. Aslım Caddesi'nden Sedirler kavşağına kadar trafiği tehlikeye düşürüp, ters yönden kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden polislerin aracına ateş açtı. Polis de karşılık verirken, bu sırada şüpheliler kaza yaptı. Sağ omuzundan yaralanan araçtaki Hatice T., hastaneye kaldırıldı, 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇTAN 9 KİLO EROİN ÇIKTI

Araçta yapılan detaylı aramada; 18 parça halinde 9 kilogram eroin, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'fuhuş' ve 'fuhşa teşvik' gibi suçlardan çeşitli kayıtlarının olduğu tespit edildi. Polis aracına ateş eden Celal Dümaner'in (19) 42 suç kaydı, Rıdvan Kılıçarslan'ın (22) 31 suç kaydı, Hatice T.'nin 20 suç kaydı, Aleyna Ç.'nin (21) ise 6 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Dümaner ve Kılıçarslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Aleyna Ç. de adli kontrolle serbest kaldı. Hatice T.'nin taburcu olduktan sonra işlemlerine başlanacağı belirtildi.

AİLESİ DE UYUŞTURUCU BASKININDA GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Celal Dümaner'in ailesinin evine 1 hafta önce narkotik polisinin yaptığı baskında 1 kilo 250 gram eroin ele geçirildiği; anne Emine Dümaner, dayı Volkan Doğan, yenge Songül Doğan, kuzen Muhammed Doğan ve ablalar Türkan Dümaner ile Sultan Ünlükiraz'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi
OYNAT 01:06
Düzce'de kargo aracındaki valizlerde 65 kilogram esrar ele geçirildi
Düzce'de kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Otoyolun Kaynaşlı mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, kargoların bulunduğu valizler içerisinde 65 kilo 598 gram esrar maddesi bulundu. Araçta bulunan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
FOTOĞRAF 19
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İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi.
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İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı.
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Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi.
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Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.
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Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi.
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Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan’ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu.
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Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi.
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Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
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Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S’nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.
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Cinayet zanlısı Aziz S’nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.’nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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Karaman'da kan donduran cinayet: Polise yakalanınca iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti
Karaman'da silahlı saldırgan, iki kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi de ağır yaraladı. Katilin yaptığı ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler, cansız bedenlerle karşılaştı.

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