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Duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı 64 saat sonra 'ışığı' gördü

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan bir genç, depremden 64 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gencin, enkazdayken duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdığı ortaya çıktı.

07:38 . 9/02/2023 Perşembe
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Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.



Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök’e canlı ulaşıldı.


Gencin elini sımsıkı tutan ekipler, Akkök’ün bilincini kaybetmemesi için kendisi ile bir süre sohbet etti.


Elini bıraktıklarını fakat diğer taraftan yanına geleceklerini belirten ekipler, uzun uğraşlar sonucu Doğan’a ulaşmayı başardı. 3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirten Doğan, enkaz altından çıkartılarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
1 saat önce
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Duvara 'umudunuzu kaybetmeyin' yazdı 64 saat sonra 'ışığı' gördü
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