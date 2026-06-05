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Düzce'de doğalgaz kaçağı olduğu sanılan evde acı manzara

Düzce'de doğalgaz kaçağı olduğu sanılan evde acı manzara

00:485/06/2026, Cuma
AA
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Düzce'de koku üzerine girilen evde 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın cesedi bulundu
Düzce'de koku üzerine girilen evde 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın cesedi bulundu

Düzce'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Taraf, dairesinden gelen kokular üzerine eve giren ekipler tarafından ölü bulundu. Komşularıyla en son Kurban Bayramı'nın birinci günü bayramlaştığı ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Taraf'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Düzce'de Aziziye Mahallesi 862 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki daireden koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler öncelikle kokunun doğalgaz kaçağı olduğunu düşünerek apartmanın hattının gazını kesti. Daha sonra kokunun yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın dairesinden geldiğini tespit eden ekipler eve girdi.


Bayramın 1. gününden sonra görülmedi

Yapılan incelemede Taraf'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taraf'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Taraf'ın bayramın 1. günü komşularıyla bayramlaştıktan sonra görülmediği belirtildi.



#Düzce
#Şüpheli Ölüm
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