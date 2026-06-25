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Araçlardan biri hurdaya döndü: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu ölümlü kazada yaralandı

Araçlardan biri hurdaya döndü: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu ölümlü kazada yaralandı

18:4825/06/2026, Perşembe
AA
DHA
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Kaza, kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla oldu.
Kaza, kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla oldu.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Araçlardan birinin hurdaya döndüğü kaza sonucu AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk de yaralandı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Öztürk (49) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta Metin Sarıbaş'ın kullandığı 81 AD 932 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammed Emin Öztürk (18) yaralandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk ve oğlunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



#Boğaziçi
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