Nostalji otomobil tutkunları Düzce’de buluştu

Düzce’de nostalji otomobil tutkunları, belediyenin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.
Düzce Belediyesi ve Düzce Mercedes Grubu üyelerinin iş birliği ile gerçekleştiren organizasyon ile araç tutkunları buluştu. Düzce Belediyesi iştiraki BelTEM A.Ş’nin düzenlediği organizasyonla Aziziye Mahallesi’nde fuar alanı olarak kullanılan Tuhafiyeciler Pazarı’nda buluşan Mercedes tutkunları, araçlarına ait tüm ekipman, klasik ekipmanlarını sergilediler. Düzce’nin de içinde olduğu 15 ayrı ilden toplam 200 aracın sergilendiği buluşmada, markanın tutkunları klasik araçları inceleme fırsatı buldular.
Ayrıca, Ankara’dan gelen marka tutkunları, oyun havalarıyla organizasyona renk kattılar. Düzce BelTEM Genel Müdür Lale Çakır, "Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan çok mutluyuz. Mutlu yüzleri görmekten de çok mutluyuz. Düzce Belediye Başkanımızın selamlarını ilettik. Onları Düzce’de ağırladığımız için mutluluğu ve onuru yaşıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.
Dernek Başkanı Süleyman Öksüz, Mercedes tutkunları bir araya toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye genelinde Düzce olarak üçüncüsünü düzenliyoruz. Düzce Belediyesi ve Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelTEM’in katkıları oldu. Türkiye’deki bütün Mercedes’leri buraya getirmek umuduyla bu organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye genelinde 15 ilde bu araçları getirdik. Güzel bir organizasyon oldu. Mercedes’i sevdiğimiz için artık bu tür organizasyonları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Organizasyon kapsamında en eski model, en bakımlı, motor gücü en yüksek gibi kategorilerinde katılımcılara plaket takdim edildi. Organizasyon düzenlenen konvoyla son buldu.