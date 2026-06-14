Nostalji otomobil tutkunları Düzce’de buluştu

Ayrıca, Ankara’dan gelen marka tutkunları, oyun havalarıyla organizasyona renk kattılar. Düzce BelTEM Genel Müdür Lale Çakır, "Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan çok mutluyuz. Mutlu yüzleri görmekten de çok mutluyuz. Düzce Belediye Başkanımızın selamlarını ilettik. Onları Düzce’de ağırladığımız için mutluluğu ve onuru yaşıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.



