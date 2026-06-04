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Üniversite öğrencisinin acı sonu: Yurdun 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin acı sonu: Yurdun 6. katından düşerek hayatını kaybetti

22:404/06/2026, Perşembe
IHA
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Safahat Kız Yurdu’nda 22 yaşındaki Z.K. zemine düşerek hayatını kaybetti
Safahat Kız Yurdu’nda 22 yaşındaki Z.K. zemine düşerek hayatını kaybetti

Burdur'daki Safahat Kız Yurdu’nda kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Z.K, yurdun 6’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen genç öğrencinin ölümüne ilişkin savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Burdur’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu’nda 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6’ncı katından zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar’ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.



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