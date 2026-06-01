Burdur'daki kazada acı detay: Kimliği teşhis edildi

08:49 1/06/2026, Pazartesi
Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve hayatını kaybeden kişilerden birinin Isparta'da görev aldığı kurum ortaya çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kazada İsmail Kır (57), Furkan Kürşat Yıldız (30), İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60), hayatını kaybetti.



Elsazı köyü yakınlarında dün saat 22.00 sıralarında İbrahim E.O. (25) yönetimindeki 32 ABS 038 plakalı araç, Şerafettin Bozer'in (34) kullandığı 06 EHD 360 plakalı araç, İsmail Kır idaresindeki 32 GE 132 plakalı araç ve Furkan Kürşat Yıldız yönetimindeki 07 FIK 54 plakalı araç çarpıştı.



İhbarla kaza yerine Antalya, Isparta ve Burdur'dan sevk edilen UMKE personeli ile jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.



4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin kimliği yasa boğdu.

İsmail Kır'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) profesör olduğu ortaya çıktı.


