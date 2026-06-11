Polis uygulamasını görünce aracını park etti: 1.24 promil alkollü çıktı

Kontrol sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye dönerek, "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın" ifadelerini kullanan sürücü, daha sonra ise ülkede ifade özgürlüğünün bulunduğunu öne sürdü. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.































