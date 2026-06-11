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Polis uygulamasını görünce aracını park etti: 1.24 promil alkollü çıktı

Polis uygulamasını görünce aracını park etti: 1.24 promil alkollü çıktı

10:1311/06/2026, Perşembe
IHA
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Burdur’da polis uygulama noktasını gördükten sonra aracını yol kenarına park eden sürücü, ekiplerin yaptığı kontrolde 1.24 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın" derken, daha sonra ifade özgürlüğü hakkının olduğunu savundu.

Olay, gece saatlerinde Şeker Evler Mahallesi Şeker Plajı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini gören A.G. idaresindeki 09 ARF 427 plakalı otomobil, yol kenarına park edildi.

 Sürücünün durumdan şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı. Yapılan ölçümde sürücü A.G.’nin 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kontrol sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye dönerek, "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın" ifadelerini kullanan sürücü, daha sonra ise ülkede ifade özgürlüğünün bulunduğunu öne sürdü. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.









#burdur
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