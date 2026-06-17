Salda Gölü ziyaretçilerini bekliyor: '600 binin üzerinde turisti almayacağız'

SALDA GÖLÜ'NE TURİST SINIRI





Turan, ayrıca "Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Bilim Günleri etkinliği ciddi anlamda ses getirdi ve insanların merakını uyandırdı. Bu yıl ağustos ayında Salda Kayak Merkezi'nde meteor yağmuru izlemesi yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artacağını ve bunun altından güzel bir şekilde kalkacağımızı düşünüyorum. Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın. 600 binin üzerine turisti almayacağız. Ona göre planlama yapıyoruz" diye konuştu.