Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Burdur’da dört aracın karıştığı zincirleme kaza: Dört ölü 11 yaralı

Burdur’da dört aracın karıştığı zincirleme kaza: Dört ölü 11 yaralı

23:1430/05/2026, Cumartesi
G: 31/05/2026, Pazar
AA
IHA
Sonraki haber
Kaza sonrası kara yolunda trafik bir süre durdu.
Kaza sonrası kara yolunda trafik bir süre durdu.

Burdur’da dört aracın karıştığı trafik kazasında dört kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Isparta-Antalya kara yolunda meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.




#Burdur
#Bucak
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?