Yakılmış halde bulunmuştu: Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda aranıyor

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın bulunması için ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yapıcı’nın cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı’nın ilk olarak silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü ardından gömüldüğü yerden çıkarıldığı daha sonrasında da yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.