Yakılmış halde bulunmuştu: Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda aranıyor

23:44 6/05/2026, Çarşamba
Jandarma ekipleri baraj çevresinde arama çalışması yürüttü.
Burdur’da öldürüldükten sonra yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli İlyas Umut D.’nin, cesedin bir bölümünün Antalya’daki Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin baraj çevresindeki çalışmaları gün boyu sürerken, aramalara yarın da devam edileceği bildirildi.

Burdur’da silahla vurularak öldürüldükten sonra önce toprağa gömülen ardından yakılan Kübra Yapıcı’ya ait cesedin bir bölümünün Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki bir baraja atıldığı yönünde bilgi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın bulunması için ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yapıcı’nın cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı’nın ilk olarak silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü ardından gömüldüğü yerden çıkarıldığı daha sonrasında da yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma neticesinde, İlyas Umut D. cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığının itirafı üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe jandarma teşkilatı bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmaların yarın devam edeceği belirtildi.



