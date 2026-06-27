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Kanoyla gezinirken kayboldular: Arama çalışmaları sonucunda bulundular

Kanoyla gezinirken kayboldular: Arama çalışmaları sonucunda bulundular

23:2827/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
DHA
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Kanoyla açıldıkları Burdur Gölü'nde kaybolan 2 kişi, sağ olarak bulundu
Kanoyla açıldıkları Burdur Gölü'nde kaybolan 2 kişi, sağ olarak bulundu

Burdur'da İlyas köyü açıklarında kanoyla gezinirken ortadan kaybolan biri kadın iki kişi, yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. AFAD ve polis ekiplerinin gölde yürüttüğü çalışmalar neticesinde kayıp vatandaşlara Karakent mevkisinde ulaşıldı.

Burdur Gölü'nün İlyas köyü kıyısından saat 16.00 sıralarında kanoyla açılan biri kadın 2 kişiden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan ekipler, kayıp ihbarında bulunulan biri üniversite öğrencisi 2 kişi için arama çalışması başlattı. Gece görüş özellikli dronun da kullanıldığı aramada akşam saatlerinde kayıp kişilere ulaşıldı.

"Sağ olarak bulunmuştur"

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur Gölü’nde kaybolan vatandaşlarımız, ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karakent mevkiinde sağ olarak bulunmuştur. İlk belirlemelere göre vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi.



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