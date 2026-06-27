Kanoyla gezinirken kayboldular: Arama çalışmaları sonucunda bulundular

Burdur Gölü'nün İlyas köyü kıyısından saat 16.00 sıralarında kanoyla açılan biri kadın 2 kişiden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan ekipler, kayıp ihbarında bulunulan biri üniversite öğrencisi 2 kişi için arama çalışması başlattı. Gece görüş özellikli dronun da kullanıldığı aramada akşam saatlerinde kayıp kişilere ulaşıldı.