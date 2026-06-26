Bursa'da sokak ortasında dehşet: Genç kız darp edilip kaçırıldı

Şüphelilerin genç kadını darp ederek zorla bir araca bindirdiği ve ardından olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay sırasında Songül Ardil’in yanında bulunan ablası Zeynep Ardil’in de saldırganların müdahalesine maruz kaldığı, darp edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Şüphelilerin olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi.