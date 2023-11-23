Düzenbazların adresi belirlendi baskın yapıldı: Ankara'da yaklaşık 25 milyon TL'lik kaçak tıbbı malzeme ele geçirildi

Başkentte kaçak tıbbı malzeme üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda maddi değeri yaklaşık 24 milyon 300 bin TL olduğu belirlenen medikal malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçak tıbbı malzeme üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 120 bin adet kompozit diş, bin adet diş arası dolgu malzemesi, bin adet diş dolgu aparatı, 250 adet yumuşak damar akriliği, 200 adet diş pastası, 150 adet soğuk tamir kiti, 150 adet diş dolgu malzemesi, 2 kg metal diş dolgu malzemesi olmak üzere 122 bin 752 adet ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin maddi değerinin yaklaşık olarak 24 milyon 300 bin TL olduğu belirlendi.