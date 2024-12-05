Düzensiz göçe köklü çözüm

Küresel ölçekte düzensiz göçle mücadelede önemli rol oynayan Türkiye, insan ticareti mağdurlarına da kucak açıyor. Bu kapsamda göç yönetiminde yeni bir dönem başlatılıyor. İçişleri Bakanlığı, 7 bin 500 insan ticareti mağdurunu dinleyerek, sorunu kaynağında çözmek için plan geliştirecek. Düzensiz göçle mücadele için mağdurlarla yüz yüze mülakatlar yapılacak.





MAĞDURLARLA MÜLAKAT

Mülakatlar, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerince yapılacak. Mülakatlarla, insan ticaretinin yapıldığı ülkelerde mağdurların ilk temas ettiği kişi ya da kişiler, mağdurların kendi ülkelerinin sınırını nasıl geçtiği, sınır geçişleri esnasında tanık olduğu usulsüzlükler belirlenecek. Türkiye sınırına kadar kendilerine eşlik eden ve rehberlik eden kaçakçıların kimlikleri de bu sayede

ortaya çıkarılacak.





ÖNCELİK AFGANİSTAN VE PAKİSTAN

İnsan ticaretinin yoğunlaştığı ülkelerden gelen mağdurlara öncelik verilecek. Özellikle Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen mağdurların mülakatlarında sınır güvenliği ve sınır ihlalleri konusundaki sorular ağırlıklı olacak. Bu çerçevede, etkili sınır güvenlik tedbirlerinin alınması için atılacak adımlar tespit edilecek.





SİSTEM SERİ İŞLEYECEK

Ülke içinde etkin yakalama, düzensiz göçle mücadele ile etkin ve seri işleyen sınır dışı mekanizması tesisi oluşturulacak. İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında uluslararası hukuk perspektifiyle mağdur odaklı etkin bir koruma ve mücadele sistemi güçlendirilecek.



