Ayvacık'ta 64 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde ve karada iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Botu ‘KB-32' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22'si çocuk, toplam 48 kaçak göçmen yakalandı.