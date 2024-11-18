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Ülke genelinde 'Kalkan-30' operasyonları: 51 organizatör bin 614 kaçak göçmen yakalandı

Ülke genelinde 'Kalkan-30' operasyonları: 51 organizatör bin 614 kaçak göçmen yakalandı

09:3418/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
DHA
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İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmen yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsa kimlik kontrolü yapıldı.


Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi. Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.




#İçişleri Bakanlığı
#Kalkan Operasyonu
#düzensiz göç

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