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Göçmen kaçakçılarına geçit yok: "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı

Göçmen kaçakçılarına geçit yok: "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı

09:038/11/2024, الجمعة
AA
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41 ilde 257 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
41 ilde 257 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

41 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-28" operasyonlarında, 257 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

41 ilde, son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında, 257 organizatör yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit verilmediğini belirterek, "41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-28' operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 59'u tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.


6 bin 339 operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi. Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."


#KALKAN-28
#operasyon
#göçmen kaçakçılığı

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