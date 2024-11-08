Göçmen kaçakçılarına geçit yok: "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı

41 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik "Kalkan-28" operasyonlarında, 257 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit verilmediğini belirterek, "41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-28' operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 59'u tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor. 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.
6 bin 339 operasyon düzenlendi
Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: