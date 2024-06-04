Göçmen kaçakçıları kalkana alındı: Çok sayıda kişi yakalandı

Dört ilde göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Kalkan-23 operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı.
63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi
Van'da 125 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 18'inin tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 14 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 9'unun tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, ayrıca Van'da 125 düzensiz göçmenin yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 11 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 10'unun tutuklandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu ise yakalanan 9 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 1'i tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.