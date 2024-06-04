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Göçmen kaçakçıları kalkana alındı: Çok sayıda kişi yakalandı

Dört ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Kalkan-23" operasyonlarında; 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

08:08 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:06 - 4/06/2024 Salı
DHA
Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dört ilde göçmen kaçakçılığına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Kalkan-23 operasyonlarında 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı.


63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi

Van'da 125 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 18'inin tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.


Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 14 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 9'unun tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, ayrıca Van'da 125 düzensiz göçmenin yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 11 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 10'unun tutuklandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu ise yakalanan 9 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 1'i tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.



#göçmen kaçakçıları
#düzensiz göç
#Kalkan operasyonları
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