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İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı

08:3015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen “Kalkan-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı. 370 polis, 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların Türkiye'de yasal kalış durumları kontrol edildi.

İstanbul'da düzenlenen “Kalkan-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı.


Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.


370 polis, 93 Göç İdaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi.


Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı.




#Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele
#İçişleri Bakanlığı
#düzensiz göç

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