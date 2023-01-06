E-devlet başvurusuyla 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi

Adalet Bakanlığı’nın adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos’ta başlatılan, bugüne kadar 350 bin 952 başvuru yapılan uygulamada 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi.

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirilirken, vatandaşların farklı illerden Ankara’ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Adalet Bakanlığı’nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden yabancı dilde alınabilen adli sicil belgesi sayısı da 28’e yükseldi.

E-devlet üzerinden 350 bin 952 başvuru yapıldı

Adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru 350 bin 952 oldu. Neticelendirilen başvuru sayısı ise 320 bin 775 olarak gerçekleşti.

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Yasal şartları oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı ilgililerin talebi üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile re ’sen silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu. 2022 yılında adli sicil sorgulama sayısı ise, 80 milyon 299 bin 169’a yükseldi.

Uygulama sayesinde vatandaşların Ankara’ya gelme zorunluluğu kaldırıldı

Yeni uygulama vatandaşların farklı illerden Ankara’ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet’ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden, talepleri inceleyecek görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular ilk incelemesinin ardından komisyondaki hakimlerce görüşülerek karara bağlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

28 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabiliyor

Adalet Bakanlığı’nın geliştirdiği Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerimizden ve e-Devlet üzerinden İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinden olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmekte iken 2022 yılında Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla bu rakam 28’e yükseldi.

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En çok talep gören dil İngilizce oldu

E-Devlet üzerinden yabancı dilde adli sicil belgesi almak için en çok sorgulanan dil 308 bin 156 ile İngilizce, ikinci dil, 73 bin 224 ile Almanca, üçüncü dil 28 bin 852 ile Arapça oldu.

FOTOĞRAF 12 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemelerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan bakanlık ödeme ve başvuru detaylarını açıklamıştı. Vatandaşların hesabına 2.500 TLye varan yardım ödemeleri yatırılıyor. İşte destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar… T.C. Kimlik numarasıyla başvuru yapanlara 2 bin 500 liraya kadar destek veriliyor. Doğal gaz faturasını ödemek isteyen ancak bunda zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden tek tıkla yapmak mümkün. Destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydedenAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek. demişti. Eylül ayından beri başvurular alınırken yılın son günlerinde doğal gaz yardımı talebi yükseldi. Kış dönemi desteğinden 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde aboneliği bulunan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bir yandan ödemeler devam ederken bir yandan da başvurular sürüyor.İhtiyaç sahiplerine yeni dönemde 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 450 lira ile 1150 lira arasında ödenen tutar bu yıl yapılan artışla 900 lira ile 2 bin 500 lira arasına yükseltilmişti. DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI Türk vatandaşı olması,E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,Doğal gaz arzı sağlanan ilçebeldede ikamet ediyor olması gerekir, İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunmasıÖdenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,Evinde kronik hastası olan veya yaşam destek cihazı bulunan kişilere ödenen doğal gaz desteği artıyor. Yüzde 5 ilave ile miktar artıyor. Bu parayı yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlar alabiliyor. E-Devlet kapısından yapılabilecek başvurunun ardından bilgiler kontrol ediliyor. Yardım almaya hak kazanan kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderiliyor.Doğalgaz parası yılda iki kez veriliyor. e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek En az 900, en fazla 2500 TL olacak şekilde doğalgaz yardımı yapılıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde ödemeler kasım ayında başlamıştı. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemeleri devam ediyor. Peki Aralık - Ocak ayı Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? İşte detaylar...

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FOTOĞRAF 8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin Meclise gelmesi için Aralık ayını işaret ettiği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında zaman daralınca vatandaş soluğu Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) aldı. E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır​? EYT başvuru şartları nelerdir? EYTde başvuru süresi var mı? gibi soruların cevapları internette de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyor. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yoğunluk oluşturdu. Uzmanlar e-devletten de başvuruda bulunmanın mümkün olduğunu kaydederek SGKda beklemek ve yoğunluk oluşturmaya gerek olmadığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında Meclise geleceğini açıkladığını yasada ilk sigortalılık tarihi 8 Eylül 1999dan önce olup çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranların yeni düzenlemeden yararlanması bekleniyor. e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır?Emeklilik başvurusu için e-devlete şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesine tıklanıyor. Kurumlar sekmesinde alfabetik sıraya göre dizili harflerden S harfine tıklanması, bu sekmede de Sosyal Güvenlik Kurumunu sekmesinin açılması gerekiyor. Bu sekmede Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesinin verilmesi başlığına tıkladıktan ve açılan sayfada yeni başvuru sekmesine tıkladıktan sonra ilgili bölümleri SSK veya Bağ-Kur emeklilik durumuna göre doldurarak başvuru yapmak mümkün. Yeni yılda ücret artacakEmeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde borçlanma yapacaklar için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Borçlanmalar asgari ücret tutarına göre belirlendiği için tutarlarda artış olacak. Halihazırda doğum veya askerlik borçlanması yapacak vatandaşlar için geri sayım başladı. Örneğin askerlik borçlanması yapacak bir vatandaş, 1 Ocak 2023ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Bu kişi ödemesini 1 Ocaktan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında yükselecek. EYT başvuru şartları neler?EYTden yararlanarak emekli olabilmek için;8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor. EYTde başvuru süresi var mı?EYTde, emeklilik için belli bir tarihe kadar başvuruda bulunma gibi bir düzenleme beklenmiyor. EYT'liler için zaman daraldı: E-Devlet üzerinden de yapılabiliyor Ocak ayında hayata geçmesi planlanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından faydalanmak isteyen emekli adayları için zaman daraldı. Arama motorlarında da vatandaşlar 'E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru şartları nelerdir? EYT'de başvuru süresi var mı?' gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Uzmanlar emeklilik başvurusunun e-devlet üzerinden de yapılabileceğine dikkat çekti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Hayatımıza bir çok kolaylık getiren e-Devlet sistemi üzerinden bir çok işlemi kolaylıkla teş tuş ile halledebiliyoruz. Arama motorlarında da vatandaşlar sıklıkla e-Devlet şifresi nasıl alınır, borç sorgulama nasıl yapılır? e-Devletten gelen parayı nasıl öğrenebilirim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Sitem üzerinden iiletişim aboneliklerinden doğan fazla veya hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklarınızı görebilirsiniz. Alacak çıkması halinde 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor. HANGİ KURULARIN İADESİ YAPILIYOR?Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 22092014 tarihli ve 2014DK-THD466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, e Devlet üzerinden Avea, Turkcell, Vodafone, sabit şebekede Türk Telekom, internette; Turkcell Superonline, TTnet, TurkNet, Vodafone Net, Kablolu TV’de Turksat, Uydu platformlarında ise Digiturk ile DSamrt alacaklarının iadesi yapılabiliyor. PARA İADESİ NASIL ALINIR?E Devlete giriş yaptıktan sonra arama kısmına MobilSabitİnternetKablo TvUydu İşletmecilerinden BorçAlacak Sorgulama yazarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Çıkan sayfada markalar alt alta sıralanarak varsa iade edilecek tutar görünüyor. İADE NE ZAMAN YAPILIR?Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. PEKİ E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?E devlet şifresi kişiye özeldir. Bu yüzden e devlet şifresini, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir.Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir. E DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİYOR MU?e-devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir. E DEVLET ŞİFRE SIFIRLAMA Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-devlet kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-devlet kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir. Hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar e-Devlet üzerinden görülebilir Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacakları e Devlet üzerinden alabilirsiniz. Öte yandan bir çok vatandaş internette arama motorlarında 'e-Devlet şifresi nasıl alınır, borç sorgulama nasıl yapılır? e-Devletten gelen parayı nasıl öğrenebilirim?' gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde....

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