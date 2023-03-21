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e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan 'Askerliğim' hizmetinin e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

10:40 . 21/03/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulduğu belirtildi.

İlgili bölüme otomatik yönlendiriyor

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir."



#Milli Savunma Bakanlığı
#e-devlet
#askerlik
36 dakika önce
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