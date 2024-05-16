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E-Mobilite Şarj Fuarı Ankara'da

Sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji çözümleri üzerine odaklı en önemli etkinliklerden olan Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı 22-24 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium’da ilgililerle buluşacak.

Ankara
11:16 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:17 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
E mobilite şarj fuarı bu yıl ikincisi yapılıyor.
E mobilite şarj fuarı bu yıl ikincisi yapılıyor.

Ankara’da ilk kez gerçekleşen ve bu yıl ikincisi yapılan fuar, yenilenebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araç şarj altyapısı ve sürdürülebilir şehir yaşamı konularında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı’nın ilk kez Başkent Ankara’da gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Prosumer Expo Genel Müdürü Hasan Tosun, Fuarın sektör profesyonellerini, teknoloji meraklılarını, politika yapıcıları ve devlet erkanını bir araya getireceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Fuar, önemli kurum ve kuruluşları bir araya getirirken; hızla gelişen yenilenebilir enerji ve elektrikli mobilite sektörlerindeki son trendler, teknolojiler ve politikalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmaları için bir platform sunuyor. Fuar süresince katılımcılar çeşitli seminerler, panel tartışmaları ve ağ oluşturma fırsatları ile sektördeki yenilik ve son gelişmeleri keşfetme fırsatına da sahip olacaklar."

Tosun, etkinliğin aynı zamanda çeşitli teknoloji sağlayıcılarına ve start-up’lara yeniliklerini sergileme ve iş birlikleri kurma imkanı tanıyacağını da sözlerine ekledi.

#E-Mobilite Şarj Fuarı
#ATO Congresium
#Ankara
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