E-Mobilite Şarj Fuarı Ankara'da

Ankara’da ilk kez gerçekleşen ve bu yıl ikincisi yapılan fuar, yenilenebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araç şarj altyapısı ve sürdürülebilir şehir yaşamı konularında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.
Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı’nın ilk kez Başkent Ankara’da gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Prosumer Expo Genel Müdürü Hasan Tosun, Fuarın sektör profesyonellerini, teknoloji meraklılarını, politika yapıcıları ve devlet erkanını bir araya getireceğini belirterek şu bilgileri verdi:
Tosun, etkinliğin aynı zamanda çeşitli teknoloji sağlayıcılarına ve start-up’lara yeniliklerini sergileme ve iş birlikleri kurma imkanı tanıyacağını da sözlerine ekledi.