E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart: 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtıldı E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart: 55,5 milyon civarında çipli kimlik dağıtıldı E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye'de 55,5 milyon vatandaşa "yeni nesil kimlik", 28 milyon araç sürücüsünden 12,8 milyonuna "yeni tip sürücü belgesi" verildiğini açıkladı. Kart, henüz yenilenmeyi bekleyen 15,2 milyon eski tip sürücü belgesinin bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi 13 Haziran 2020, 16:40 Son Güncelleme: 13 Haziran 2020, 16:48 AA