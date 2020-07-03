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Gündem E-okul alan seçimi 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek
EĞİTİM

E-okul alan seçimi nasıl yapılır? Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme kılavuzu

E-okul alan seçimi 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek

E-okul alan seçimi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı gündemde hem öğrenciler hem de velileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme kılavuzunu yayınladı. 9. sınıf öğrencileri bu kılavuz dahilinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki e-okul alan seçimi nasıl yapılır, tercih sayısı ne kadar olacak? 29 Haziran’da başlayan E-okul alan seçimi 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

E-okul alan seçimi ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

E-okul alam seçimleri tercih işlemleri veliler tarafından e-okul üzerinden veya EK-1 form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi ile gerçekleştirilebilecek. e-Okul alan seçimi ve AMP tercih işlemleri ile ilgili detayların cevapları araştırılmaya başlandı. Peki AMP alan tercih işlemleri nereden yapılacak? İşte 2020 e-Okul alan seçimi ile ilgili detaylar...

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E-OKUL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

  • Tercih başvuruları 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler okul tarafından yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-2 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

MEB-2020 ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formunu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler, merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.

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Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul Sisteminde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

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YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları 17 Temmuz 2020 de ilan edilecektir. Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

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