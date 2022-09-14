Gündem E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran CHPnin TBMMde yapılan oylamada kabul oyu kullandığı ortaya çıktı
POLİTİKA

E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı

TBMM'de iktidar ve muhalefetin oy birliğiyle kabul ettiği e- ticaret kanunu, CHP'li milletvekilleri tarafından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Kanunun iptal edilmesini isteyen CHP'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıktı.

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Emre Ün Yeni Şafak
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuran CHPnin TBMMde yapılan oylamada kabul oyu kullandığı ortaya çıktı
TBMM Genel Kurul

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP milletvekillerinin e-ticaret kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasına tepki gösterdi.

CHP milletvekillerinin başta destek verdiğini hatırlatan Hamza Dağ, "Genel Kurul’da yapılan müzakereler neticesinde oylamada 308 milletvekilinden 307’si “kabul”, bir tanesi ise “çekimser” oy kullanmış, düzenleme Genel Kurul’dan alkışlar eşliğinde oy birliğiyle geçmiştir. Genel kurulda grubu olan bütün siyasi partiler, düzenlemeyi desteklemiş, kanuna olan katkısından dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a da teşekkür etmişlerdir" dedi.

CHP'Lİ 52 MİLLETVEKİLİNİN KABUL OYU VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapan CHP'nin 52 milletvekilinin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde söz konusu kanuna kabul oyu verdiği ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurul'unda iktidar ve muhalefetin oy birliğiyle kabul ettiği e-Ticaret kanunu düzenlemesi haksız ticari uygulamaları engelleyecek, hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltacak ve herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınmasını önleyecek. Genel Kurul görüşmeleri esnasında sadece 2 önerge sunan CHP'nin kanunun kabul edilmesinden sonra Anayasa Mahkemesine başvurması tepki çekti.

Yeni Şafak, TBMM Genel Kurulu'nda e-ticaret kanununa kabul oyu veren CHP'li milletvekillerinin isimlerine ulaştı. Kanuna kabul oyu veren CHP'li isimler şu şekilde:

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GÜNDEM
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