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EBA 5 milyon kişiye erişecek: Yeni eğitim öğretim yılında daha da güçlenecek

Kovid-19 sürecinde devreye alınan dijital eğitim platformu EBA’nın altyapısı yeni eğitim öğretim yılında daha da güçlenecek. Platformdaki binlerce içerik ile aynı anda 1 milyon öğrenciye uzaktan eğitim sağlanırken, dijital altyapıdaki eksiklikler giderilerek EBA, 5 milyon kullanıcıya aynı anda hizmet veren bir güce dönüşecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzaktan eğitim sürecinde başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenci kapasiteli olan EBA platformu, okullarda uzaktan eğitimin başlamasıyla anlık 1 milyon öğrenciye kadar ulaştı. Eğitim bilişim ağını güçlendirmek bu çerçevede kapasitesini artırmayı amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli Okullaşma Ve Uzaktan Eğitim Projesi’ni hayata geçirdi. EBA sisteminin bileşenleri daha da güçlendirilecek, kapasitesi artırılacak ve kullanıcıların erişimi hızlandırılacak. Şu anda sistemin eksiklikleri ve ihtiyaçlarının tespitine dönük çalışma devam ediyor. Çalışma sonucunda EBA içeriği çeşitlendirilecek, öğretmen eğitimi daha iyi bir seviyeye getirilecek. Bu çerçevede EBA anlık kullanıcı sayısı 5 milyon ziyaretçiye cevap verebilecek şekilde tasarlanacak.

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