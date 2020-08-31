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EĞİTİM

Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlıyor?

Eğitim uzaktan başlıyor: Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim ders zili bugün bilgisayarda çalacak

18 milyon öğrenci bugün koronavirüs salgını nedeniyle 18 Eylül’e kadar sürecek uzaktan eğitimle ders başı yapacak. Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konularına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Öğretmenler, EBA’da öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim bugün başlıyor. TRT EBA ve EBA ve canlı dersler kullanılarak verilecek eğitim 18 Eylül cuma gününe kadar sürecek. 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitim, “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden “kritik konu ve kazanımlar” belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB’in internet adresinden ulaşılabilecek.

Fotoğraf: Arşiv

Pandemi döneminde veli toplantıları nasıl yapılacak?
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Pandemi döneminde veli toplantıları nasıl yapılacak?

GEÇEN YILIN DERSLERİ OLACAK

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Uzaktan eğitim nasıl olacak?
GÜNDEM
Uzaktan eğitim nasıl olacak?

DESTEK NOKTALARI KURULDU

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturulacak.

Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
OYNAT 00:56
Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
Türkiye'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, bazı özel okullar da canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor. Uzaktan eğitimde de her hafta dersler okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor.


Özel içerikler hazırlandı

  • Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise’yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi. . Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül’de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan “Tasarım ve Beceri Atölyeleri”, “Özel Eğitim”, “Bizden”, “Hazır Mısın?” ve “Öğretmenler Odası” programları da devam edecek.

Öğrenciler
OYNAT 00:32
Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

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