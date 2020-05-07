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Gündem EBA TVyi izleyemeyen Miraça televizyon hediye edildi
SİVAS

EBA TV'yi izleyemeyen Miraç'a televizyon hediye edildi

SİVAS'ta, televizyonları bozuk olduğu için EBA TV'den yapılan uzaktan eğitime katılamayan Miraç Göçgün'e (9), televizyon hediye edildi.

Haber Merkezi DHA
EBA TV yayınlarına ulaşabilecek.
EBA TV yayınlarına ulaşabilecek.


Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan, Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Miraç Göçgün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, televizyonlarının arızalı olduğunu bu nedenle EBA TV'den derslerini takip edemediğini söyledi. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatıyla harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kentteki bir mağazadan televizyon alarak, Miraç'ın evine götürdü.

DHA
Miraç Eba tv izleyebilecek.

EBA TV'yi izleyeceği için çok mutlu

Ekiplere teşekkür eden ve derslerini EBA TV'den takip etmeye başlayan Göçgün, "Televizyonumuz arızalandığı için yenisini istemiştim. Görevliler getirerek, evimize kurdular. Bundan sonra EBA TV'den derslerimi izleyebileceğim. Herkese teşekkür ederim" dedi.

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