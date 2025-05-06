Ece Üner'in 2 yıl hapsi istendi

Ece Üner.
Ece Üner hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “yargı organlarını aşağılama” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı.
2 yıla kadar hapis istemi
2 yıla kadar hapis istemi
Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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