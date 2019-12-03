Gündem Kapıkule Sınır Kapısında kutu içinde uyutulmuş halde 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi
EDİRNE

Edirne haber: Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kutu içinde uyutulmuş halde 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen terrier cinsi 14 yavru köpek ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Yavru köpekler, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi.
Yavru köpekler, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi.

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kutu içinde uyutulmuş 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerince işlemleri tamamlanan yavru köpekler, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi. HAYTAP temsilcisi Metin Gülhan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği ele geçirilen hayvanların gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirileceğini belirtti.

Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerince işlemleri tamamlanan yavru köpekler, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi.

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"Uyanamayabiliyorlar"'

Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Gülhan, "4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 terrier cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Telef oluyorlar yollarda" diye konuştu.

Ele geçirilen hayvanların gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirileceği belirtildi.

"Ücretsiz sahiplendirilecek"

Yakalanan köpeklerin aşı ve veteriner kontrolünden sonra ücretsiz şekilde sahiplendirileceğini açıklayan Metin Gülhan, "HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yapıyoruz. Köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamaları yapıldıktan sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendireceğiz" şeklinde konuştu.

Aramada, kutu içinde uyutulmuş 14 terrier cinsi köpek ele geçirildi.

Hayvanseverler de köpeklerin para ile satılmasına karşı çıkıp cezaların artırılmasını istedi.

Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan rutin kontrolde karton kutularda köpek yavruları tespit edildi.
Title
Terrier cinsi 14 köpek, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.
Title
HAYTAP Temsilcisi Metin Gülhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini söyledi.
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Gümrük muhafaza ekiplerinin bir otomobilde karton kutuların içinde uyutulmuş 14 köpek yavrusunu yakaladığını belirten Gülhan, 4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 'terrier' cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. diye konuştu.
Title
HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yaptıklarını, köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamalarından sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendirileceğini dile getiren Gülhan, Artık bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can, daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Hayvanların satışının yapılmasını da istemiyoruz. dedi.
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Title
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Kapıkule'de karton kutularda 14 köpek yavrusu bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobildeki karton kutularda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen "terrier" cinsi 14 köpek yavrusu bulundu.


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