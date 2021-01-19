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EDİRNE

Edirne İl Müftülük binası yangında yandı

Edirne'de iç acıtan görüntü: Tarihi müftülük binası yandı

Edirne'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı.
Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı.

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edirne İl Müftülük binası

Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı.
İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasında alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı.

Edirne'de tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Edirne'deki tarihi müftülük binası yandı
FOTOĞRAF 17
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Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Title
Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasında alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.
Title
Edirne'de tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
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Edirne'deki tarihi müftülük binası yandı
Edirne'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

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