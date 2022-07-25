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EDİRNE

Edirne kırmızıya boyandı: Halk tedirgin

Edirne’nin birçok bölgesinin Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması’nda vaka artışında çok yüksek riski temsil eden kırmızı renge bürünmesi hem esnafı hem de vatandaşları tedirgin ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Edirne kırmızıya boyandı: Halk tedirgin
Edirne kırmızıya boyandı.

Edirne’nin birçok bölgesinin Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması’nda vaka artışında çok yüksek riski temsil eden kırmızı renge bürünmesi hem esnafı hem de vatandaşları tedirgin ediyor.


Vakalar yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında açıklanan risk haritasında vaka sayısının 226 bin 532’ye vefat sayısının ise 96’ya yükselmesinin ardından birçok vatandaşın yeniden maske takmaya başladığı görüldü. Vaka artışından tedirgin olan esnaf ve vatandaşlar tedbirlere uyulmasını ve dikkatli davranılmasını istiyor.
Yazın gelmesiyle beraber maskeleri çıkardıklarını ve bir rahatlık geldiğini söyleyen Edirne esnaflarından Serpil Şinikçi, Bu durumun vakaların artmasına neden olduğuna değindi.
"Tedbirleri elden bırakmamak gerek"


Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Şinikçi, "Yazın ve tatilin verdiği rehavete düşmememiz gerekiyor. Kapalı alanlarda ve kalabalıklara girince maske takılmasında fayda var. Yine dezenfektemizi yapalım ve ellerimizi yıkayalım" dedi.

"Bu durum hepimizi korkutuyor"


Vaka artışının hem esnafı hem de vatandaşları korkuttuğunu söyleyen Şinikçi, vakaların yazın bu durumdayken kışın yine daha fazla artabileceğine dikkat çekti.
Geçen yıl kapanmalar yaşandığını ve esnaf olarak zor günler yaşadıklarını hatırlatan Şinikçi, yine bu duruma düşmemek için hep birlikte tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaptı.
"Vaka artışı bizi çok korkutuyor"


Her zaman maske taktığını ve önlemimi aldığını söyleyen Vatandaşlardan Nazike Tarı, Edirnelilere de kendilerine dikkat etmeleri ve tedbirlere uymalarını tavsiyesinde bulundu.
Vaka sayılarının çok arttığını ve maske takmayı ihmal etmemek gerektiğini söyleyen Tarı, "Hastaneye gittiğimde çok kalabalık olduğunu gördüm. Herkes kendi tedbirini kendisi alsın. Artış devam ederse yoğun bakımlar almaz. Vaka artışı bizi çok korkutuyor. Eğer dikkat etmezsek birbirimizi yoğun bakımda görebiliriz" dedi.
"Vakalar arttı,hastalık yaygınlaştı"


Vakaların arttığını ve hastalığın yaygınlaştığını söyleyen Havva Taştarlı, herkesin maske takması gerektiğini belirtti. Maske takmaya özen gösterdiğini aktaran Taştarlı, kalabalık alanlara girmemeye çalıştığını, girdiklerinde ise maske taktıklarını ifade etti.

"Önlemimizi alıyoruz"


Vatandaşlardan Serdal Karakuş, bankalarda, toplu taşımada, hastanede ve kalabalık alanlarda maske taktığını ve önlem aldığını söyledi.
Herkese maske takma önerisinde bulunan Karakuş, "Hastalık yeniden artışa geçti. Hastaneler dolu. Herkesin özen göstermesini istiyoruz. Maske takmayanlar takanları örnek alsın ve taksınlar" dedi.
" Bu seferki daha ağır geliyor"


Vatandaşların dikkat etmediğini belirten 65 yaşındaki Nurten Şen, "Toplu taşımada ve kalabalık alanlarda maske takmaya özen gösteriyorum. Çok mecbur olmadıkça dışarıya bile çıkmıyorum. Aşılarımızı takip edip yaptırıyoruz. Dikkat etmemiz lazım çevremizde çok ölenler oldu. Duyduğumuz kadarıyla bu seferki daha ağır geliyor. Kalabalık 2-3 tane yedek maskem çantamda hazır duruyor. Önlemimizi almamız gerekiyor ki bu hastalığı hep birlikte atlatalım" dedi.

Aracı olanlar dikkat: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
FOTOĞRAF 10
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.
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26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
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İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.
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Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;<br><br>İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,38 liradan satılıyor.
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Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.
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Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.
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9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.
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Petrol fiyatlarında Perşembe günü yaşanan sert düşüşün haftanın son işlem gününde devamı gelmedi. ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, devam eden jeopolitik riskler ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentileri nedeniyle yaşanan küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.
Aracı olanlar dikkat: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında inişli çıkışlı seyir sonrası gözlerin çevrildiği iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden motorin için yeni bir indirimin daha kapısı aralandı. Yapılan son değerlendirmelere göre motorine 92 kuruş indirim geliyor. İşte motorindeki indirimin pompaya yansıyacağı tarih ve indirim sonrası yeni motorin fiyatları..

Avşa adasında elektrik telleri koptu: Tatilciler yedi saat karanlıkta kaldı
FOTOĞRAF 8
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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan ve yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa Adası'nda, bu akşam saat 18.30 sıralarında elektrik tellerinin kopması sonucu ada genelinde enerji kesintisi yaşandı.
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Özellikle yerli turistin tercih ettiği Avşa'da yaz sıcağında yaşanan elektrik kesintisi tatilcilere zor anlar yaşattı.
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. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.
Title
. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.
Title
. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.
Title
. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.
Title
. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.
Title
. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. Teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.
Avşa adasında elektrik telleri koptu: Tatilciler yedi saat karanlıkta kaldı
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda elektrik tellerinin kopması sonucu ada halkı 7 saat boyunca elektriksiz kaldı. UEDAŞ'a bağlı Bursa'dan gelen görevlilerin çalışmasıyla sorun giderildi.


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