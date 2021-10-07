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EDİRNE

Edirne'de anaokulu çocuklarına Kuran kursu verilmesi teklifini hazmedemediler: Çocuklara bu dünya öğretilsin ahiret değil

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, anaokullarında 4-6 yaşındaki çocuklara Kuran kursu verilmesiyle ilgili velilere form gönderildi. Ancak bu durum Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti. Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Temsilcisi Celil Özcan, yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Açıklamada çocuklara ahiret, cennet, cehennem gibi ifadelerin öğretilmemesi gerektiği, bunun yerine çocuklara içinde yaşadıkları 'dünya'nın öğretilmesi gerektiği ifade edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Edirnede anaokulu çocuklarına Kuran kursu verilmesi teklifini hazmedemediler: Çocuklara bu dünya öğretilsin ahiret değil
Edirne'de çocuklara Kuran Kursu verillmesine karşı büyük hazımsızlık.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, anaokullarında 4-6 yaşındaki çocuklara Kur’an kursu verilmesiyle ilgili velilere form gönderildi.

Formda çocukların kursu alması ailelerin tercihine bağlanıyor. Ancak bu durum Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Edrine Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti.

SKANDAL İFADELER

Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Temsilcisi Celil Özcan, yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Çocuklara ahiret, cennet, cehennem gibi ifadelerin öğretilmemesi gerektiği, bunun yerine çocuklara içinde yaşadıkları "dünya"nın öğretilmesi gerektiği ifade edildi.

BU "DÜNYA" ÖĞRETİLSİN

İşte o skandal ifadelerin yer aldığı açıklama: Pedagogların sürekli vurguladığı gibi, çocuklara öncelikle, Milli, Ahlaki ve Evrensel değerler öğretilmelidir. Kısaca, 4-6 yaşındaki küçücük çocuklara öncelikle, ortalama daha 70 yıl kadar yaşayacağı “bu dünya” ile ilgili değerler öğretilmelidir. Daha bu dünyayı bile tanımayan 4 yaşındaki çocuk, “öteki dünya, ahiret, ölüm, kabir azabı, melek, şeytan, cennet, cehennem, zebani.. gibi soyut kavramları somutlaştırıp anlamlandıramaz ve korkar. Korktukça çaresizlik ve acizlik duygusuna kapılır. Sağlıklı düşünemez.

Dernek tarafından yapılan skandal açıklama tepki topladı.

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