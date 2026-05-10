Edirne'de bir kişi balık tutmak için gittiği sulama kanalında hayatını kaybetti

23:3210/05/2026, Pazar
IHA
Edirne’nin Keşan ilçesinde sulama kanalına düşen Mehmet Sezer boğularak hayatını kaybetti. Sezer’in cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından sudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde balık tutmak için sulama kanalına giden şahıs, düştüğü kanalda boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla sulama kanalına giden Mehmet Sezer (49), dengesini kaybederek kanala düştü. Sezer’in suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. AFAD, vatandaşlar ve Tekirdağ’dan gelen dalgıç polisler tarafından sulama kanalında başlatılan arama çalışmaları sonucunda Mehmet Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Sezer’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

