Edirne'de iki TIR'da 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş merkezli iki ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 424 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.