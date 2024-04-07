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Edirne'de iki TIR'da 58 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de iki TIR'da 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

09:30 - 7/04/2024 Pazar
AA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda arama yaptı.


Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




#Edirne
#Uyuşturucu
#Narkotik Suçlarla Mücadele
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