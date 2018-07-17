Gündem Edirnede sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
EDİRNE

Edirne haberleri: Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de, şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, 180 sporcunun katıldığı 4. Bayrak Festivali'nin devam edip etmeyeceğine yapılacak toplantıyla karar verilecek.

Haber Merkezi AA
Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Edirne'de şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.

Sıcaklığın 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın sabaha kadar zaman zaman kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Festival ertelenebilir

4. Bayrak Festivali dolayısıyla İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 180 sporcu Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda bir araya geldi. Açılış seremonisi öncesi çıkan fırtına, atletizm sahasına güneşten korunmak için kurulan büyük şemsiyelere, hoparlörlere ve masalara zarar verdi.

180 sporcu ve antrenörler tribünlere sığınarak bir süre yağmurdan korunmaya çalıştı.

Festivalin, yapılacak toplantının ardından iptal edilip edilemeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Bu arada vatandaşların yağmurdan korunma çabası da kameralara yansıdı. Şiddetli yağıştan 3,5 yaşındaki oğlu Talha’yı korumak isteyen Özlem Ayten oğluna çöp poşetinden yağmurluk yapıp camiye sığındı.

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