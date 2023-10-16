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Edirne'de son bir haftada yakalanan kaçak sayısı açıklandı

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, son bir haftada Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 22 kişi tutuklandı.

13:07 . 16/10/2023 Monday
DHA
Edirne'de 852 göçmen yakalandı.

Edirne'de 852 göçmen yakalandı.

Edirne'de son bir haftada Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı.


Gözaltına alınan 39 organizatörden 22'si, tutuklandı.


Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı.

22 organizatör tutuklandı

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 39 organizatör de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 39 organizatörden 22'si ise cezaevine gönderildi.





#Edirne
#göçmen
#düzensiz göçmen
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