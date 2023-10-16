Edirne'de son bir haftada yakalanan kaçak sayısı açıklandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda Yunanistan ve Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen 852 kaçak göçmen yakalandı.