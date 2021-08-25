Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Üç FETÖ şüphelisi Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/CgZm2iz7E5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021



