Gündem Edirnede Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı
EDİRNE

Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı" denildi.

Haber Merkezi DHA
Edirnede Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı
Güvenlik güçlerimiz, sınırda devriye gezdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

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