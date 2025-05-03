Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'den İstanbul'a sevk edildi: Kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuktan acı haber

Edirne'den İstanbul'a sevk edildi: Kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuktan acı haber

20:493/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hızır Metin Kabayel'i hayattan kopartan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Hızır Metin Kabayel'i hayattan kopartan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edirne'de sekiz yaşındaki çocuğa, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çarptı. Ağır yaralanan çocuk Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden çocuk, sevk edildiği İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde sürücüsünün henüz ismi belirlenemeyen 34 GGS 137 plakalı kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan Hızır Metin Kabayel'e (8) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden Kabayel, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kabayel, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor.




#Edirne
#Hızır Metin Kabayel
#kamyonet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama