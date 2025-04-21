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Serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege toprağa verildi

Serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege toprağa verildi

18:4421/04/2025, Pazartesi
DHA
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Serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege toprağa verildi
Serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege toprağa verildi

Edirne'de arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde gözden kaybolan Ege'nin yapılan arama çalışmalarıyla cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan, ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Edirne'de, serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan Ege İshak Karafidan (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün saat 15.00 sıralarında arkadaşı P.B. ile birlikte Meriç Nehri'nin Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisine gelen Ege İshak Karafidan, serinlemek için suya girdi. Karafidan, bir süre sonra nehirde gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu fark eden P.B., durumu yakındaki kum şantiyesinin çalışanlarına bildirdi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri nehirde botlarla arama çalışmaları başlatırken, ekiplere itfaiye ve polis ekipleri de eşlik etti.

Meriç Nehri'nde boğulan Ege İshak Karafidan
Tekirdağ ve Edirne'nin Enez ilçesinden dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında, yaklaşık 5.5 saat sonra Karafidan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Karafidan'ın yakınları gözyaşları dökerek büyük üzüntü yaşadı.

Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencisi Ege İshak Karafidan için bugün Yıldırım Mahallesi Akmescit Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden baba İsmet Karafidan ayakta durmakta zorlanırken, cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Karafidan'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Karafidan, namazın ardından gözyaşları içerisinde Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

14 Yaşındaki Ege toprağa verildi





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