Serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege toprağa verildi

Dün saat 15.00 sıralarında arkadaşı P.B. ile birlikte Meriç Nehri'nin Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisine gelen Ege İshak Karafidan, serinlemek için suya girdi. Karafidan, bir süre sonra nehirde gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu fark eden P.B., durumu yakındaki kum şantiyesinin çalışanlarına bildirdi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri nehirde botlarla arama çalışmaları başlatırken, ekiplere itfaiye ve polis ekipleri de eşlik etti.