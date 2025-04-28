Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 8 araç birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 servis aracı ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu. Kazada can kaybı yaşanmazken, bazı araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu, Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle servislerden inen vatandaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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