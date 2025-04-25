D- 100 yan yol.
Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Gündem / İstanbul
25 Nisan, Cuma
Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar var
Yaralılar var
D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
#İstanbul
#trafik kazası
#Bakırköy