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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

09:1625/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
DHA
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D- 100 yan yol.
D- 100 yan yol.

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.


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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Gündem / İstanbul
25 Nisan, Cuma

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar var

D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.



#İstanbul
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