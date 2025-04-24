Manisa'da traktör devrildi: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Emirhan Yiğen'in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Manisa'da Karaağaç Mahallesi'nde Emirhan Yiğen'in (18) kullandığ traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Emirhan Yiğen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yiğen'in cenazesi, Karaağaç Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
#Emirhan Yiğen
#Manisa
#Salihli
#traktör kazası